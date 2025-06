Un rinforzo da Nba per Ivanovic Cleveland ’lascia’ Niang alla Virtus

Dalla passione per il basket alle luci della NBA, la storia di Saliou Niang è un viaggio di determinazione e crescita. Nato a Dakar, cresciuto tra Mandello del Lario e Bologna, ha affinato le sue doti tra Fortitudo e Trento. Ora, con un passato che lo lega alle Due Torri e un presente in Virtus, si prepara a scrivere il suo futuro oltre oceano. La sua avventura sta per decollare...

Un passato in Fortitudo, un presente in Virtus e un futuro in NBA. La storia di Saliou Niang passa decisa sotto le Due Torri dove è cestisticamente cresciuto con le giovanili e poi ai margini della prima squadra della Effe e dove si svilupperà il suo futuro. Nato a Dakar, cresciuto a Mandello del Lario, poi il trasferimento giovanissimo a Bologna, sponda Fortitudo e infine l’ultimo biennio di crescita a Trento, prima della prossima avventura in Virtus, Niang è stato selezionato al secondo giro del Draft NBA, con la scelta numero 58 dai Cleveland Cavaliers. Ventuno anni compiuti da poco più di un mese, nel suo processo di crescita Niang passerà ancora da Bologna e dalla Virtus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un rinforzo da Nba per Ivanovic . Cleveland ’lascia’ Niang alla Virtus

Nel Draft del 2025 Cleveland ha selezionato con il numero 58 l’ala che nella prossima stagione vestirà la maglia della Virtus Bologna. Niang si avvicina all’Nba, scelto al secondo giro dai Cavs - Saliou Niang, un talento che incarna il sogno di ogni giovane atleta, ha attraversato continenti e palcoscenici importanti per arrivare al suo attuale traguardo.

