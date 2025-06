Un posto al sole | la moglie di Gagliotti vuole scoprire tutta la verità

Un posto al sole prende una svolta intensa: la moglie di Gagliotti, decisa a scoprire tutta la verità, si immerge nel suo mondo, tra inganni e segreti nascosti. Nei giochi di potere e passioni, nulla è come sembra, e il confine tra amore e tradimento si fa sempre più sottile. Quando finalmente svelerà le magagne in azienda, niente sarà più come prima...

Guai, negli affari, a mettersi contro la propria moglie. Si possono superare concorrenti, nemici interni, mercati, crisi, ma mai le intromissioni in azienda dei ripicchi di famiglia. Lo capirà presto Gagliotti. Lui, sbruffone come è, picchia e tratta malissimo la moglie. Lei ha ormai capito che lui è pronto a tradirla. E allora inizia a seguirlo e indagare. Ma oltre alla scappatella, scoprirà le magagne che fa a lavoro. E a quel punto l’imprenditore disonesto che nessuno finora è riuscito a fermare, né il giornalista né la polizia, inizierà per la prima volta a tremare. Mentre Elena, nonostante gli avvertimenti della mamma, inizia ad addolcirsi alle sue rimostranze. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: la moglie di Gagliotti vuole scoprire tutta la verità

