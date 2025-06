Un nuovo ‘hub’ per il marketing sotto le torri

Nel cuore pulsante di Piazza Galileo Galilei 4/c nasce Marketing Hub, un nuovo punto di riferimento nel marketing strategico sotto le torri. Fondata da Anna Ageeva, esperta internazionale nel settore turismo e immobiliare e rifugiata politica russa, questa agenzia rappresenta un esempio di rinascita e innovazione. Parte del progetto R.I.S.O., Marketing Hub si propone di rivoluzionare il modo di comunicare e promuovere aziende, offrendo soluzioni su misura e altamente efficaci. È l’inizio di una nuova era per il marketing cittadino.

Una nuova agenzia di marketing strategico ha inaugurato ieri in Piazza Galileo Galilei 4c, nel cuore del centro storico: si chiama Marketing Hub ed è stata fondata da Anna Ageeva, professionista con una solida esperienza internazionale nel marketing per il turismo e l’immobiliare, e rifugiata politica di origine russa. Si tratta infatti di una delle due imprese nate nell’ambito del progetto " R.I.S.O. – Rifugiati, Imprenditoria, Solidarietà ", promosso da Arci Nazionale per sostenere l’avvio di imprese da parte di titolari o richiedenti di protezione internazionale, finanziato con i fondi della quota dell’8 per mille dell’Irpef a diretta gestione statale (anno 2019). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it