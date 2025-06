Un nuovo bando per le botteghe storiche del Lazio

Lazio. Un’occasione unica per scoprire come queste gemme del passato si stanno reinventando, preservando il patrimonio culturale e spianando la strada a nuove opportunità di crescita. L’evento ha riunito storici artigiani, istituzioni e cittadini, tutti uniti dalla passione per il nostro patrimonio locale. E ora, con entusiasmo, attendiamo il nuovo bando che aprirà le porte a ulteriori successi e innovazioni per le botteghe storiche del Lazio.

Si è svolto ieri mattina, presso la suggestiva cornice di WEGIL a Trastevere, l’evento “Botteghe Storiche”, promosso dalla Regione Lazio per celebrare i risultati della prima edizione del bando regionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione delle botteghe e attività storiche del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: storiche - botteghe - bando - lazio

Botteghe storiche, agevolazioni per le “centenarie” - Roma, 12 maggio 2025 – Il Made in Italy rappresenta un patrimonio unico, frutto di passione, innovazione e tradizione.

Si è svolto l’evento “Botteghe Storiche” per celebrare i risultati della prima edizione del bando per la tutela e valorizzazione delle botteghe e attività storiche del territorio. Annunciata l’apertura della seconda finestra dell’avviso https://lazioinnova.it/news/un- Vai su X

Lazio – Regione: un successo il bando botteghe storiche | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #RegioneLazio #RobertaAngelilli #botteghestoriche Vai su Facebook

Regione Lazio: nuovo bando per la salvaguardia delle botteghe storiche; Dalla Regione Lazio inl bando per le botteghe storiche: al via la seconda finestra dell’avviso pubblico; Botteghe Storiche, a Trastevere la premiazione dei Comuni e la presentazione del bando 2025.

Regione Lazio: nuovo bando per la salvaguardia delle botteghe storiche - L’annuncio è stato fatto durante l’evento “Botteghe Storiche”, promosso dalla Regione Lazio per celebrare i risultat ... Come scrive ilsole24ore.com

Regione Lazio, nuovo bando da 2,8 milioni per valorizzare le botteghe storiche - La Regione Lazio ha lanciato un nuovo bando per sostenere le botteghe storiche del territorio, con l'obiettivo di preservare e promuovere il patrimonio culturale e commerciale della regione. Si legge su rainews.it