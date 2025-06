un mercato da sballo la speranza alza il muro

Un mercato da sballo infiamma le speranze della Speranza Agrate, che alza il muro ma anche le ambizioni. Questa estate si apre con un doppio indirizzo: puntare alla Promozione o prepararsi a cogliere eventuali opportunità in Eccellenza, nel caso in cui si liberino posti oltre ai sei già assegnati. La sfida è aperta, e il futuro si scrive ora.

La Speranza Agrate alza il muro, ma anche le ambizioni. E strizza l’occhio al ripescaggio. La prima sequenza di annunci lascia intendere un duplice indirizzo di mercato in questa estate. Puntare a vincere la Promozione, oppure farsi trovare pronti nel caso in cui in Eccellenza saltassero fuori un paio di posti in più oltre ai sei già assegnati ad Accademia Pavese, Vigevano, Castelleone, Besnatese, Poggese e Seregno. Al settimo posto della graduatoria c’è lo Zingonia Verdellino e poi la società di Agrate. Che spera e intanto si attrezza costruendo dalle fondamenta il nuovo organico da affidare a Francesco Natobuono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it