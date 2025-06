Un lenzuolo come sudario e il suono delle bombe che colpiscono Gaza | il die-in contro guerra e riarmo europeo sotto la torre

un drammatico scenario di guerra, un potente monito sull’urgenza di pace e solidarietà. Mentre il suono delle bombe riecheggia nel cuore di Pisa, la scena si trasforma in un'evidente testimonianza della fragilità della pace e della voglia di riflettere sulle conseguenze dei conflitti. In un mondo sempre più diviso, è fondamentale non dimenticare mai che la speranza nasce dalla consapevolezza e dall’azione condivisa.

Sei minuti con i suoni delle bombe e un centinaio di persone a terra, immobili, il peso lasciato andare su un lenzuolo bianco. È questa la scena che passanti e turisti si sono trovati davanti venerdì 27 giugno percorrendo Piazza dei Miracoli intorno alle 18:45. Una simulazione di un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

