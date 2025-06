Un incendio al porto come esercitazione

Un incendio al porto di Porto San Giorgio? Niente paura, è solo un’esercitazione per prepararsi ad affrontare eventuali emergenze in modo rapido ed efficace. Giovedì scorso, tra realtà e simulazioni, il porto si è trasformato in un palcoscenico di sicurezza, coinvolgendo istituzioni e professionisti pronti a intervenire con precisione e collaborazione. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e la preparazione per garantire la massima sicurezza di tutti.

Scoppia incendio al porto, ma è solo per allenarsi ad affrontare eventuali emergenze. Si è svolta giovedì scorso nel porto turistico un' esercitazione antincendio coordinata dall'Ufficio circondariale marittimo - guardia costiera di Porto San Giorgio, in collaborazione con il comando provinciale dei vigili del fuoco di Fermo, la locale Croce Azzurra, la protezione civile e con il supporto della polizia municipale e del personale dell'amministrazione civica interessato. L'esercitazione, in area banchina pescherecci, è stata improntata con l'obiettivo di "testare" la prontezza operativa e il coordinamento tra i diversi Enti, coinvolti necessariamente in scenari ad alto rischio, come quelli potenzialmente interessanti le sostanze infiammabili in ambito portuale.

