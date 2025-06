Un gelato dedicato a Jennifer Lopez in attesa di vederla al Lucca Summer Festival

A partire dal prossimo sabato, e per tutto il mese di luglio, i visitatori di Lucca potranno deliziare il palato con un gelato unico e irresistibile, nato dalla passione e dall’ispirazione di «I Gelati di Piero» in onore di Jennifer Lopez. Un’opera gustativa che cattura la sua energia, sensualità e charme, creando così un’esperienza dolce e memorabile in attesa dello spettacolo più atteso dell’estate. Preparati a vivere il Festival con un tocco di classe e gusto!

Lucca, 28 giugno 2025 – Una diva, un festival e. un gelato. In occasione dell'attesissimo concerto di Jennifer Lopez, in programma il 21 luglio al Lucca Summer Festival, la storica gelateria «I Gelati di Piero» – punto di riferimento per golosi e buongustai in città – lancia un nuovo gusto esclusivo dedicato alla star americana: una combinazione audace e sensuale come la stessa J.Lo. A partire dal prossimo sabato, e per tutto il mese di luglio, sarà disponibile in edizione limitatissima un gusto pensato per celebrare proprio la presenza della popstar a Lucca: base al celebre cioccolato Dubai, arricchita con rum, caffè, stracciatella e una spolverata di crumble croccante al cioccolato.

Jennifer Lopez in Italia: Quanto Costa Veramente un Selfie con JLo al Lucca Summer Festival? - Scopri quanto costa realmente un selfie con Jennifer Lopez al Lucca Summer Festival. L’unica data italiana del tour 'Up All Night Live' offre biglietti VIP e l’opportunità di una foto esclusiva, ma a cifre da capogiro.

