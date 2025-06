un freno al consumo di suolo effetto alluvione sul piano operativo

Un freno al consumo di suolo rappresenta una sfida cruciale per la prevenzione delle alluvioni e la tutela dell’ambiente. Il recente consiglio comunale di Fiume, con oltre 400 osservazioni e un voto unanime di approvazione, segna un passo decisivo verso un urbanismo più sostenibile. «Un passaggio fondamentale», afferma il sindaco Tagliaferri, che apre la strada alla fase finale dell’iter, garantendo un futuro più sicuro e rispettoso del territorio.

Un consiglio comunale fiume, con oltre 400 osservazioni da votare, ma che alla fine ha portato all'approvazione di tutte le controdeduzioni. "Un passaggio fondamentale – ha detto il sindaco Tagliaferri, che ha la delega all'urbanistica – e che segna l'avvio della fase conclusiva dell'iter amministrativo, in vista della pubblicazione definitiva e dell'entrata in vigore del Piano operativo ". Due i dati politici che il primo cittadino campigiano ha voluto evidenziare: "In meno di metà mandato siamo riusciti a concludere il procedimento di adozione e approvazione delle controdeduzioni, un risultato storico.