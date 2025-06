Un diploma a 48 anni la maturità come riscatto | la storia di una madre che torna sui banchi di scuola ispirando la figlia a inseguire i suoi sogni

In un mondo che corre veloce, la storia di Maria Luisa e Alessandra dimostra che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. A 48 anni, Maria Luisa ha deciso di tornare sui banchi di scuola, conquistando la maturità e diventando esempio di determinazione e coraggio. La loro esperienza, culminata con l’esame sostenuto nello stesso giorno, ispira a credere che ogni traguardo è raggiungibile, indipendentemente dall’età. Una testimonianza di forza e rinascita che ci invita a non smettere mai di sognare.

Quando le strade della vita e degli studi si incrociano, a volte regalano emozioni inaspettate. È quanto accaduto a Piacenza, dove una madre e una figlia, Maria Luisa e Alessandra, hanno affrontato e superato l'esame di maturità nello stesso periodo, arrivando persino a sostenere la prova orale nello stesso giorno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

