un concerto al teatro signorelli con un violinista di fama mondiale come gidon kremer presente anche stella chen al nume festival

Immaginate un palco avvolto dall’incanto delle note, dove la maestria di Gidon Kremer si fonde con l’atmosfera millenaria di Cortona. Il NUME Festival celebra la musica classica di eccellenza, creando un ponte tra passato e presente, cultura e territorio. Un evento unico che trasforma l’arte in un'esperienza indimenticabile, lasciando il pubblico con il cuore colmo di emozioni. E questa sera, la magia continua…

C ortona, 26 giu. (askanews) – Un concerto al Teatro Signorelli con un violinista di fama mondiale come Gidon Kremer: in un certo senso il NUME Festival di Cortona può essere vissuto in questa immagine: un evento che vuole proporre la musica classica di qualità e il dialogo con il territorio. “Il sogno – ha spiegato ad askanews Natalie Dentini, fondatrice e direttrice artistica di NUME Festival – era portare qui, in questa culla etrusca, i più grandi artisti della musica classica internazional e. Ci piaceva l’idea di stare tutti qua insieme con questo pubblico meraviglioso cortonese che ci accoglie con grande calore e ci piaceva l’idea di passare una settimana facendo grande musica in questo bellissimo borgo”. 🔗 Leggi su Iodonna.it