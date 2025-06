Umbria Film Festival | la nuova edizione è in arrivo con un omaggio a Brazil

Preparati a vivere l'incanto dell'Umbria Film Festival, giunto alla sua 23ª edizione! Dal 8 al 13 luglio, il suggestivo borgo di Montone si trasformerà in un grande cinema all'aperto, con proiezioni spettacolari e incontri imperdibili. Quest'anno, il festival rende omaggio a Brazil, celebrando la ricchezza culturale e cinematografica di questa terra speciale. Non perdere l'occasione di immergerti in un'esperienza unica tra musica, arte e cinema sotto le stelle.

Dal 1997, l'Umbria Film Festival di Montone incanta gli appassionati, trasformando il borgo in un palcoscenico cinematografico all'aperto di rara magia.

