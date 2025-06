Umbria Film Festival 2025 a Montone | programma completo ospiti e anteprime dal 8 al 13 luglio

Dal 8 al 13 luglio 2025, Montone si trasformerà nell’incantevole cornice dell’Umbria Film Festival, un evento imperdibile che celebra il meglio del cinema mondiale in un’atmosfera magica tra storia e cultura. La 29esima edizione promette anteprime esclusive, incontri con grandi protagonisti e un programma ricco di emozioni, rendendo il borgo umbro il cuore pulsante dell’estate cinematografica. Un festival tra cinema, cultura e territorio, pronto a incantare appassionati e curiosi.

Dal 8 al 13 luglio 2025 torna l'Umbria Film Festival, uno degli eventi cinematografici più attesi dell'estate. La 29esima edizione trasformerà ancora una volta il borgo medievale di Montone (PG) in un suggestivo cinema a cielo aperto, con un ricco programma di proiezioni, masterclass, premi e incontri con grandi protagonisti del cinema nazionale e internazionale. Un festival tra cinema, cultura e territorio Nato nel 1997, l'Umbria Film Festival si conferma un punto di riferimento per il cinema d'autore e indipendente in Italia. Ogni sera, le piazze storiche di Montone accoglieranno anteprime nazionali e internazionali, cortometraggi in concorso, film cult e grandi classici restaurati.