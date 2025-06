Ultras del Napoli palpeggiano una addetta delle ferrovie a Torino Porta Nuova | indagini in corso

Una vicenda che scuote il mondo dello sport e dei trasporti, sollevando importanti questioni sulla sicurezza e il rispetto reciproco. Mentre le indagini sono in corso, emergono nuovi dettagli su un episodio che ha suscitato sdegno e preoccupazione tra cittadini e autorità . La comunità attende con ansia chiarimenti e azioni concrete per garantire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti. La verità verrà sicuramente a galla.

Emergono nuovi dettagli sull’episodio delle presunte molestie a una addetta di Fs Security da parte degli ultras del Napoli alla stazione di Torino Porta Nuova, dopo la gara con il Torino dell’1 dicembre 2024. Nei giorni scorsi, la vicenda era stata anticipata da TorinoToaday in questo dossier di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Abusi su una dipendente Fs Security da parte di ultras del Napoli di ritorno da Torino - Un episodio grave e inaccettabile scuote Torino: una giovane dipendente FS Security è stata vittima di abusi da parte di ultras del Napoli, al ritorno dalla partita Torino-Napoli.

