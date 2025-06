Ultradestra blocca il ponte di Budapest

In un gesto di protesta inatteso, i militanti di Patria Nostra hanno bloccato il ponte Szabadsag a Budapest, interrompendo il percorso del Pride, mentre migliaia di partecipanti si radunano tra allegria e ironia. La scena si svolge in un clima di tensione e speranza, con l’assenza di interventi di polizia che alimenta un dibattito acceso sulla libertà e i diritti nel cuore dell’Ungheria. La situazione rimane in evoluzione, lasciando tutti con il fiato sospeso.

15.30 I militanti del partito estremista ungherese Patria Nostra hanno bloccato con le auto il ponte Szabadsag, tappa del percorso programmato del Pride,prima della partenza dal municipio di Budapest.Ma la polizia non è intervenuta. I manifestanti del Pride, intanto, in migliaia si sono radunati nell'area. L'atmosfera è al momento festosa tra bandiere arcobaleno e cartelli che fanno ironia sul divieto per legge di Viktor Orban della manifestazione di orgoglio Lgbtq+. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: ponte - budapest - ultradestra - blocca

Budapest, l'ultradestra sfila sullo stesso percorso del Pride | Bloccato il ponte della città , la polizia non interviene - A Budapest, un episodio che scuote l’opinione pubblica: l’ultradestra sfila sullo stesso percorso del Pride, mentre il ponte della città viene bloccato e la polizia resta a guardare.

L'ultradestra sfila a Budapest sullo stesso percorso del Pride. Minacciano di chiudere un ponte e bloccare il corteo #ANSA Vai su X

Pride Budapest, partito il corteo. L'ultradestra blocca il ponte della Libertà : rischio scontri. Schlein: «Non; L'ultradestra blocca il ponte di Budapest; Il Pride sfida Orban, rischio scontri a Budapest: l’ultradestra blocca il ponte.

L'ultradestra blocca il ponte di Budapest - I militanti del partito estremista ungherese Patria Nostra hanno bloccato con le auto il ponte Szabadsag, tappa del percorso programmato del Pride, che a momenti partirà dal municipio di Budapest. Riporta ansa.it

Budapest, in 35mila al Pride. L'ultradestra blocca il ponte della città, la polizia non interviene - Almeno 35mila persone, secondo gli organizzatori, per il Pride di Budapest, che ha sfidato il divieto governativo voluto da Orban. Scrive tg.la7.it