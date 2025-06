Ultim’ora Napoli colpo di scena sull’attaccante | la scelta su Nunez e Lucca

Il mercato del Napoli si infiamma con colpi di scena sorprendenti: dopo aver quasi definito l’acquisto di Noa Lang, la squadra si concentra sulla scelta tra Nunez e Lucca, puntando a rinforzare ulteriormente l’attacco. La strategia azzurra si fa sempre più chiara, con l’obiettivo di creare un reparto offensivo di altissimo livello per affrontare la nuova stagione. Sul fronte della prima punta, i nomi continuano a susseguirsi, alimentando l’attesa dei tifosi e il fermento nel club...

Colpo di scena nel mercato del Napoli: arriva la scelta su Nunez e Lucca, che virata sull'attaccante. Il mercato del Napoli continua ad essere caldissimo sul fronte attacco. Mentre sembra essere praticamente conclusa la trattativa che porterà in azzurro Noa Lang, il club si muove per acquistare anche un altro esterno d'attacco e una prima punta da affiancare a Romelu Lukaku. Sul fronte della prima punta i nomi continuano ad essere quelli di Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, con una preferenza per il primo rispetto al secondo. Arrivano però novità piuttosto sorprendenti.