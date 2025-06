Ultimissime Inter LIVE | Bonny in arrivo Calhanoglu chiede la cessione?

"Il Parma farà due cessioni e una di queste è Bonny". L'affare con l'Inter è in dirittura d'arrivo Vai su Facebook

Moretto: «#Bonny ai dettagli! Rilancio dell'Inter al Parma concordato» Vai su X

Calciomercato, le news del 26 giugno: Di Francesco-Lecce, è ufficiale; Bonny-Inter vicini; Ndoye si riavvicina al Napoli, Orsolini tentato dall'Arabia, Bologna, contatti con Nicolussi Caviglia; La Repubblica - Tre baby attaccanti si giocano l'Inter del futuro. Nell'acquisto di Bonny una ragione...; FcIN - Inter tranquilla sul fronte Bonny: cosa manca per chiudere definitivamente l'affare col Parma.

Inter, c'è l'intesa con il Parma per Bonny: tutte le cifre dell'affare - Stretta finale per l'attaccante degli emiliani: nonostante il rilancio dello Stoccarda, nerazzurri ormai vicinissimi a chiudere la trattativa ... Come scrive corrieredellosport.it

Bonny, il Parma aspetta l'ultimo rilancio da parte dell'Inter: nelle prossime ore la bandiera a scacchi - L'operazione, riporta Matteo Moretto tramite il canale Youtube officiale di Fabrizio Romano, è chiusa al 99,9%, percentuale che spiega come nessu ... Riporta informazione.it