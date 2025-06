Ultima Generazione contro i supermercati Carrefour | Complici del genocidio in Palestina

L'ultima generazione scende in campo con forza contro l'ingiustizia e le politiche che alimentano il conflitto in Palestina. A Milano e Bologna, attivisti hanno scelto i supermercati Carrefour per denunciare pubblicamente il loro ruolo nella campagna "Il giusto prezzo". Dopo aver fatto la spesa come clienti comuni, si sono fermati alle casse per lanciare un messaggio forte: è tempo di responsabilità e cambiamento per un futuro più giusto.

Azione di Ultima Generazione a Milano e Bologna in punti vendita di Carrefour per la campagna "Il giusto prezzo". "Dopo avere fatto la spesa come normali clienti", si legge in un comunicato, i militanti "si sono fermati alle casse per lanciando una dichiarazione contro la Grande Distribuzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Azione di protesta di Ultima Generazione e attiviti #ProPal in un supermercato Carrefour a #Torino. Alcuni attivisti che aderiscono alla campagna ‘Il giusto prezzo’ dopo aver fatt Vai su Facebook

Blitz di Ultima Generazione in un Carrefour a Milano - MSN - Questa mattina quattro persone, aderenti alla campagna 'Il Giusto Prezzo' di Ultima Generazione, hanno preso parte a un'azione presso il supermercato Carrefour di Milano, in viale Monza. Riporta msn.com

Roma, blitz di Ultima generazione al Carrefour di Torpignattara - 65 anni, ha dichiarato: "Abbiamo terminato da poco un'azione dentro il supermercato del Carrefour e siamo circondati da poliziotti e dalla Digos. Da romatoday.it