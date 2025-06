Udine indagine su badanti georgiane e documenti falsi | 7 arresti e 22 denunce

Un'operazione shock scuote il mondo delle badanti: 7 arresti e 22 denunce in tutta Italia, con 70 perquisizioni a carico di cittadini georgiani. L’indagine della Questura di Udine svela un fitto giro di documenti falsi e soggiorni illegali, mettendo in luce un problema emergente che coinvolge decine di vite e il sistema di controllo. Un episodio che solleva importanti interrogativi sulla tutela dei diritti e sulla sicurezza del nostro Paese.

Settanta perquisizioni in tutta Italia a carico di cittadine georgiane, sette persone arrestate e 22 denunciate in stato di libertà . È questo il bilancio di un'indagine eseguito dalla squadra mobile della Questura di Udine, contro il soggiorno illegale sul territorio nazionale di decine di badanti originarie della Georgia. L’attività investigativa, coordinata dalla procura della Repubblica di Udine e avvenuta dopo un'analoga operazione del gennaio scorso, è stata avviata a seguito della segnalazione dal responsabile di una società cooperativa di badanti con sede a Udine che ha fornito in questura una lista di decine di nominativi di donne. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it