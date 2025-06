Udine badanti con documenti falsi da Georgia | 7 arresti e 22 denunce

La recente operazione della Polizia di Udine mette in luce un inquietante fenomeno di illegalità nel settore delle badanti straniere. Nell’ambito di un’indagine accurata, sono stati arrestati sette individui e ventidue denunciati per aver utilizzato documenti falsi provenienti dalla Georgia. Questa azione dimostra come il rispetto delle norme sia fondamentale per tutelare lavoratori e cittadini. Scopriamo insieme i dettagli di questa delicata vicenda.

La Polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine della Squadra Mobile della Questura di Udine sul soggiorno illegale nel territorio nazionale di decine di badanti georgiane, ha arrestato 7 di loro e denunciato in stato di libertà altre 22. L’attività investigativa è stata avviata a seguito della presentazione in Questura di una lista di decine di nominativi di donne fornita agli investigatori dal responsabile di una società cooperativa di badanti con sede a Udine, che si era insospettito circa la nazione di provenienza delle lavoratrici. L’indagine riguarda cittadine georgiane, tra i 24 e i 66 anni, che hanno fatto richiesta di lavoro come badanti in provincia di Udine, ma dichiarandosi comunitarie, esibendo documenti d’identità, validi per l’espatrio, di Paesi quali Slovacchia, Polonia e Bulgaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udine, badanti con documenti falsi da Georgia: 7 arresti e 22 denunce

In questa notizia si parla di: udine - badanti - documenti - falsi

Udine, indagine su badanti georgiane e documenti falsi: 7 arresti e 22 denunce - Un'operazione shock scuote il mondo delle badanti: 7 arresti e 22 denunce in tutta Italia, con 70 perquisizioni a carico di cittadini georgiani.

Polizia di Udine fa pulizia: 7 arresti e 22 denunce per badanti georgiane che usano documenti falsi per lavorare in Italia. #ImmigrazioneIlegale Vai su X

Udine, indagine su badanti georgiane e documenti falsi: 7 arresti e 22 denunce; Documenti falsi per fare le badanti, 7 arresti e 22 denunce; Udine, badanti con documenti falsi da Georgia: 7 arresti e 22 denunce.

Badanti georgiane in Italia con documenti falsi: 7 arresti e 21 denunce nella maxi inchiesta sul racket internazionale - Nuovo capitolo nella maxi inchiesta partita dalla Questura di Udine sul fenomeno del soggiorno illegale in Italia di badanti di nazionalità georgiana. Da msn.com

Udine, indagine su badanti georgiane e documenti falsi: 7 arresti e 22 denunce - La polizia ha arrestato 7 persone nell'ambito di un'indagine contro il soggiorno illegale di decine di badanti originarie della Georgia. Si legge su tg24.sky.it