Ucraina Papa | Guerra insensata mia vicinanza a terra martoriata

In un gesto di profonda solidarietà, Papa Leone XIV si rivolge alle vittime della guerra insensata in Ucraina, esprimendo vicinanza e speranza per un futuro di pace. La sua parola si fa portavoce di conforto per i più deboli, pregando affinché il dolore possa trasformarsi in compassione e azione umanitaria. È un richiamo universale alla solidarietà, perché in mezzo alle tenebre, la luce della speranza non deve spegnersi.

(Adnkronos) – “Sorelle e fratelli, accogliendovi qui, desidero esprimere la mia vicinanza alla martoriata Ucraina, ai bambini, ai giovani, agli anziani e, in modo particolare, alle famiglie che piangono i propri cari. Condivido il vostro dolore per i prigionieri e le vittime di questa guerra insensata”. Lo ha sottolineato Papa Leone XIV ricevendo nella Basilica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: ucraina - papa - guerra - insensata

Zelensky invita Papa Leone XIV in Ucraina per una visita apostolica - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato su Telegram di aver esteso un invito al Papa Leo XIV durante la loro prima conversazione telefonica.

Il #Papa incontra nella Basilica di San Pietro circa 4 mila fedeli della Chiesa greco-cattolica #ucraina venuti a Roma da ogni parte del mondo in pellegrinaggio giubilare: "Condivido il vostro dolore per i prigionieri e le vittime di questa guerra insensata" Vai su X

La politologa dell’Università di Bologna, autrice insieme a Michele Chiaruzzi di "Perché l'Ucraina combatte" (Linkiesta Books) sulla comunicazione in tempi di guerra: "Nel conflitto i social diventano uno spazio di battaglie comunicative, dove l’attività manipolat Vai su Facebook

Ucraina, Papa: Guerra insensata, mia vicinanza a terra martoriata; Leone XIV ai pellegrini ucraini: condivido il dolore per una guerra insensata; Due cortei contro la guerra e il riarmo: a Roma strade chiuse e bus deviati.

Ucraina, Papa: "Guerra insensata, mia vicinanza a terra martoriata" - “Sorelle e fratelli, accogliendovi qui, desidero esprimere la mia vicinanza alla martoriata Ucraina, ai bambini, ai giovani, agli anziani e, in modo particolare, alle famiglie che piango ... Segnala msn.com

Papa Leone XIV agli ucraini: "Condivido il vostro dolore per questa guerra insensata" - Ogni tempo porta con sé difficoltà, fatiche e sfide, ma anche opportunità per crescere nella fiducia e nell’abbandono a Dio. Si legge su acistampa.com