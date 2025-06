Ucraina attacco russo a Odessa | due morti e 14 feriti

La regione di Odessa è stata teatro di un nuovo attacco russo, che ha causato due vittime e 14 feriti, intensificando la tensione nel conflitto ucraino. Nel frattempo, Zelensky sottolinea il ruolo cruciale degli Stati Uniti nei negoziati di pace, mentre Putin offre di consegnare altri corpi di soldati. In questo scenario complesso e drammatico, la ricerca di una soluzione duratura diventa sempre più urgente, lasciando aperto il dibattito su quale strada porterà alla fine del conflitto.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ha ribadito la posizione cruciale degli Stati Uniti nei negoziati, affermando che la pace “può essere raggiunta con la forza e Donald Trump sicuramente ce l’ha”. Il presidente russo, Vladimir Putin ha fatto sapere che Mosca è pronta a consegnare a Kiev i corpi di altri tremila soldati uccisi nel conflitto, oltre ai 6mila già restituiti. Il leader del Cremlino ha poi elogiato il presidente americano: “Sta cercando sinceramente di arrivare alla pace in Ucraina”. E sulle trattative ha sottolineato che Mosca è “pronta per il terzo round di negoziati con Kiev”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Odessa: due morti e 14 feriti

