Un nuovo dramma scuote Odessa: un attacco missilistico russo nella notte ha causato due vittime e numerosi feriti, lasciando la città sotto shock. Le immagini dei soccorsi raccontano di un edificio in fiamme e di coraggiosi interventi per salvare chi era intrappolato tra le macerie. Una tragedia che mette ancora più in evidenza la grave crisi umanitaria in Ucraina, chiedendo attenzione e solidarietà da parte del mondo intero.

In Ucraina, la Russia ha attaccato la città meridionale di Odessa nella notte, uccidendo due persone e ferendone almeno altre 14, secondo quanto riferito dal Servizio di Emergenza di Stato e riportato dal Kyiv Independent. L’attacco del drone ha colpito un edificio di 21 piani, provocando un incendio al settimo, ottavo e nono piano che ha lasciato i residenti intrappolati nei loro appartamenti. I soccorritori hanno salvato cinque persone, tra cui un bambino piccolo. Due persone, una coppia di coniugi, sono rimaste uccise nell’attacco, ha riferito il governatore dell’Oblast’ di Odessa, Oleh Kiper. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Odessa causa due morti e 14 feriti: il video dei soccorsi

