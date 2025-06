Uccise la figlia 16enne e un vicino di casa | Taulant Malaj condannato all’ergastolo

Un dramma che scuote la comunità: Taulant Malaj, il panettiere albanese di 47 anni, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la figlia di 16 anni e un vicino di casa, con accuse di duplice omicidio volontario e tentato omicidio pluriaggravati. Un caso che mette in luce le ombre di un tragico episodio e il peso della giustizia, lasciando tutti a riflettere sulle conseguenze di gesti così devastanti.

