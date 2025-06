Uccisa dal figlio la lettera dei colleghi | Teresa per noi eri amore

Il dolore per la perdita di Teresa Sommario, uccisa dal proprio figlio, ha scosso profondamente l'intera multinazionale e la comunità di Lecce. Ricordata come un vero amore, la sua storia tocca il cuore di tutti noi, lasciando un vuoto incolmabile. Mentre i colleghi condividono ricordi e dolore, ci uniamo nel rispetto e nella solidarietà, riflettendo sulla fragilità della vita e sull'importanza di custodire ogni istante con chi amiamo.

«Una perdita che ha sconvolto non solo la sede di Lecce, ma l'intera multinazionale». Gli operai della Cnh ricordano la collega Teresa Sommario a quasi due settimane dalla morte.

