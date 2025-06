Ubriaco aggredisce moglie e morde un poliziotto alla coscia | 33enne finisce in carcere a Rimini

Una notte di follia a Rimini: un uomo, sotto l’effetto dell’alcol, ha scatenato il disastro, aggredendo la moglie e mordendo un poliziotto. La sua escalation di violenza si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in carcere, lasciando dietro di sé tensione e preoccupazione. Una vicenda che mette ancora una volta in evidenza i pericoli dell’abuso di alcol e l’importanza della sicurezza pubblica. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Ubriaco aggredisce la moglie e morde un poliziotto a Rimini, in via Pascoli. Il 33enne moldavo è stato fermato con spray urticante dopo aver danneggiato l’auto di servizio. Arrestato per resistenza, è ora in carcere in attesa del processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

