US Avellino 1912 | al via la campagna abbonamenti per la stagione di serie B 2025 2026

La passione si risveglia: l’US Avellino 1912 lancia la campagna abbonamenti per la stagione di Serie B 2025/2026, un’occasione imperdibile per i tifosi di essere ancora più vicini alla maglia biancoverde. Dal 9 luglio alle 09:30, parte la fase di sottoscrizione con il claim “Branco”, simbolo di unità e forza collettiva. Preparati a vivere un’altra stagione all’insegna dell’entusiasmo e della fedeltà: non perdere questa opportunità di sostenere i biancoverdi!

Partirà mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 09:30 la nuova campagna abbonamenti dell’U.S. Avellino 1912 in vista del campionato di serie B 20252026. In linea con la strategia di fidelizzazione della tifoseria, il claim stagionale scelto per questa stagione sarà Branco. Fasi di sottoscrizione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

