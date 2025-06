Tuttosport ricorda a Tudor che pure la Juventus ha speso non solo il City Solo che Giuntoli ha speso male

Tuttosport ricorda a Tudor che anche la Juventus ha speso, e non poco, dimostrando come il mercato del genio e della sostenibilità sia ormai solo un ricordo. Cristiano Giuntoli, acclamato come l’architetto innovativo, ha bruciato oltre 180 milioni, lasciando la squadra ancora in fase di rifacimento. Ora, la società si trova a pagare il conto di un’estate passata...

Doveva essere il mercato del genio, della sostenibilità, dell’eclettismo applicato al pallone. E invece è stato il festival del bonifico. Cristiano Giuntoli, salutato come l’architetto geniale capace di costruire con poco, ha bruciato oltre 180 milioni per ritrovarsi con una Juventus che becca cinque gol dal City e ha ancora mezza squadra da rifare. Ne parla Vaciago su Tuttosport. Ora la società è costretta a pagare il conto di un’estate passata a fare i ricchi senza che ci fossero risultati (50 milioni per Douglas Costa, ricordiamo). Più che eclettismo, è sembrato shopping compulsivo. Quindi fa sorridere, oggi, che si parli del City (che ha battuto la Juve 5-2) come una squadra che può spendere 50 o 100 milioni per un giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tuttosport ricorda a Tudor che pure la Juventus ha speso, non solo il City. Solo che Giuntoli ha speso male

