Tutti sbagliano quando hanno sete | questa bevanda è tre volte meglio dell’acqua secondo la scienza

Se pensavate che l'acqua fosse l’unica alleata per combattere la sete, dovreste rivedere le vostre convinzioni. Uno studio dell’Università di St. Andrews dimostra che il latte, sia scremato che intero, idrata molto più a lungo, fino a tre volte meglio dell’acqua. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare le vostre abitudini quotidiane e migliorare il modo in cui mantenete il vostro organismo sempre al massimo. Scopriamo insieme perché il latte merita un posto di rilievo nella vostra routine di idratazione.

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, l’acqua non rappresenta la scelta più efficace per mantenere l’organismo idratato nel lungo periodo. Uno studio innovativo condotto dall’Università di St. Andrews in Scozia ha rivelato che il latte, sia scremato che intero, supera l’acqua comune in termini di capacità idratante prolungata. Una ricerca pubblicata nell’American Journal of Clinical Nutrition ha esaminato l’efficacia idratante di diverse bevande, confrontando acqua, tè, succo d’arancia, latte intero e latte scremato. I partecipanti hanno consumato un litro di ciascuna bevanda nell’arco di 30 minuti, consentendo ai ricercatori di monitorare la ritenzione idrica nei 240 minuti successivi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Tutti sbagliano quando hanno sete: questa bevanda è tre volte meglio dell’acqua secondo la scienza

In questa notizia si parla di: acqua - tutti - sbagliano - sete

Eurovision, top e flop della prima semifinale: Lucio Corsi la classe non è acqua, più Tommy Cash per tutti, Gabry Ponte esulta e il gesto "cringe" - La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, andata in onda ieri su Rai 2 dalla St. Jakobshalle Arena di Basilea, ha regalato momenti indimenticabili e qualche sorpresa.

Bere tanta acqua fa proprio bene alla salute?; Amico dei vagabondi nel lato “sbagliato” di Siviglia; Sapore di mare | Il caso del dissalatore di Trapani spiega la crisi idrica della Sicilia.

Vegetali e acqua insieme per reidratare l’organismo - «Siamo fatti soprattutto di acqua e mai come in questo periodo, in estate, è fondamentale idratarci, perché anche il solo sintomo della sete è già di per sé un segnale di disidratazione». Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Estate rovente ma la Toscana non soffrirà la sete, la situazione di Bilancino - Siccità, Gaia Checcucci, segretario generale dell'autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale, ha fatto il punto analizzando i risultati dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici ... Secondo lanazione.it