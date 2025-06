Tutti pazzi per i Beatles Solo i fotografi capirono la rivoluzione

Tutti pazzi per i Beatles, ma solo i fotografi comprese appieno la rivoluzione che portavano con sé. Dal loro debutto come un semplice “quartetto musico-vocale”, sono diventati icone di un'intera generazione. La loro musica ha cambiato il mondo, e le immagini catturate dagli occhi esperti hanno immortalato momenti indimenticabili di un’epoca senza precedenti. Ma chi erano veramente questi leggendari artisti? Scopriamolo insieme.

"Quartetto musico-vocale”, così l’agenzia Publifoto definiva i Beatles, The Fab Four, nello schedario del suo corposo archivio. Ma chi erano mai questi Beatles, canteranno poi gli Stadio: di certo,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Tutti pazzi per i Beatles”. Solo i fotografi capirono la rivoluzione

In questa notizia si parla di: beatles - tutti - pazzi - fotografi

“Tutti pazzi per i Beatles”, la mostra di Intesa Sanpaolo alle Gallerie d’Italia - Sei un appassionato di musica e storia? Non perdere l’eccezionale mostra “Tutti pazzi per i Beatles” alle Gallerie d’Italia di Milano, dall’24 giugno al 7 settembre 2025.

I 60 anni dal mitico concerto a Milano dei Beatles. Ieri sera spettacolo al Castello Sforzesco. Inaugurata alle Gallerie d'Italia una mostra fotografica.... Vai su Facebook

msxml6.dll

error '80072f78'

The server returned an invalid or unrecognized response

/cruci/gnnewszazoom.asp , line 296