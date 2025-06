Tutti pazzi per Giallini | Piazza Roma si accende grazie alla simpatia del commissario Schiavone

Tutti pazzi per Giallini: piazza Roma si illumina grazie al sorriso e alla simpatia del commissario Schiavone. La sua naturale irriverenza, unita a un cuore umile, conquista il pubblico in un attimo, dimostrando che il talento può essere autentico e genuino. Un artista capace di portare buonumore e riflettere allo stesso tempo, Giallini si conferma protagonista indiscusso della scena. E la sua storia continua a sorprendere, lasciandoci con una sola domanda: cosa rende davvero speciale un attore?

Tempo di lettura: 4 minuti di Valentina Scognamiglio Non sempre si incontrano attori capaci di portare un naturale buon umore tra chi lo ascolta, e non sempre ci si trova davanti ad artisti che, nonostante il successo acclamato, rimangano umili come le persone che erano prima della fama. 'So' 'na brava persona, un po' stronzo, ma sono buono' dice di sé ridendo Giallini durate la quarta serata del BCT, in cui ha usato diversi aggettivi romaneschi per descriversi, ma ha mancato quello che, secondo me, lo descrive meglio; Marco è gagliardo. Marco è una persona così spontanea e umile che, mentre lo ascolti, o scrivi un pezzo su di lui, ti vie naturale chiamarlo per nome.

