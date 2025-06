Tutte le edicole aperte domani in città

Scopri tutte le edicole aperte domani nel cuore di Bologna! Che tu abbia bisogno di un quotidiano, di una rivista o di un biglietto, ecco l’elenco completo dei punti vendita disponibili nel territorio comunale. Resta aggiornato e non perdere l’occasione di soddisfare ogni tua esigenza di informazione e svago. Ecco dove trovarle...

Di seguito, l'elenco delle edicole aperte domani nel territorio comunale di Bologna ----- Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso Alessandra; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII, 18B, Stefa; piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D'Oro 2, Ares; piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 32-A, Sdt; viale Della Repubblica 21A-2, Edicola Artù di Bianchi Andrea; viale A.

