Turista bresciana salvata in extremis in mare a San Benedetto del Tronto Non respirava più

In un salvataggio mozzafiato avvenuto a San Benedetto del Tronto, i coraggiosi bagnini hanno salvato una turista bresciana di 78 anni, in extremis, dalla tragica assenza di respiro. La prontezza e l’esperienza degli operatori sono state decisive per restituire alla vita una donna in pericolo, dimostrando quanto la professionalità possa fare la differenza in situazioni critiche. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale il ruolo dei soccorritori in spiaggia.

Darfo Boario Terme (Brescia), 28 giugno 2025 – Salvataggio da ultimo istante quello eseguito dai bagnini del salvataggio a mare sulla spiaggia di fronte alla concessione numero 75 chalet Alga sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Una donna, P. T. di 78 anni, residente a Darfo  Boario Terme in provincia di Brescia, è stata letteralmente strappata alla morte grazie alla prontezza dei soccorsi e alla professionalità degli operatori. Intorno alle 15 un bagnante ha notato il corpo di una donna riversa nel mare nelle vicinanze della boa bianca delle acque sicure. Il bagnino Leonardo Anelli è accorso e ha recuperato la bagnante che ormai non respirava più e l’ha portata a riva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turista bresciana salvata in extremis in mare a San Benedetto del Tronto. Non respirava più

