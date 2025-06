Turista americana derubata in centro a Lucca spericolato scippo a bordo di una bici | ladro catturato

Un’avventura che avrebbe potuto rovinare una visita, ma grazie alla prontezza della Polizia e alle telecamere di sorveglianza, il ladro che ha scippato una turista americana nel cuore di Lucca è stato catturato. Un esempio di come tecnologia e rapidità siano le armi vincenti contro i criminali, garantendo sicurezza e tranquillità a visitatori e cittadini.

Turista americana derubata a Lucca: scippo risolto grazie alle telecamere e all'intervento rapido della Polizia.

