Turismo in Umbria | un’estate da record traina occupazione e sviluppo economico

L’estate 2025 in Umbria si prospetta come un momento epocale per il turismo e l’economia locale, segnando un record di occupazione e sviluppo. I dati del Sistema Informativo Excelsior rivelano un incremento delle assunzioni nel settore turistico, riflesso di una regione che torna a splendere come meta prediletta. Un’occasione unica per scoprire le meraviglie di questa terra e contribuire a un nuovo capitolo di crescita e prosperità.

L’estate 2025 si preannuncia come un crocevia storico per l’economia dell’Umbria, con il comparto turistico pronto a registrare numeri senza precedenti. A testimoniarlo sono i dati del Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere-Ministero del Lavoro), che evidenziano un incremento delle assunzioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

