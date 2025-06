Turismo estate 2025 | Emilia-Romagna al top con 4 mete Rimini perde un primato

L’estate 2025 si conferma protagonista in Emilia Romagna, che si distingue con ben quattro mete tra le più apprezzate. Tuttavia, Rimini, un’icona del turismo balneare, perde di un soffio il primato a favore di Jesolo, in Veneto, dimostrando come ogni stagione porti nuove sfide e sorprese nel panorama turistico italiano. Scopriamo insieme cosa rende queste destinazioni irresistibili e quali trend stanno definendo l’estate italiana.

Bologna, 28 giugno 2025 – Per un soffio Rimini è stata spodestata dal primo posto da Jesolo, come destinazione balneare regina dell'estate 2025. Si parla di una manciata di voti: la città romagnola è in seconda posizione con un punteggio di 3.347, mentre la Perla del Veneto ne ha ottenuti 3.421. La classifica di cui si parla è quella stilata come da tradizione nel Panorama Turismo - Mare Italia dell'Osservatorio Italiano di Jfc, pubblicata in anteprima dall'Ansa. E anche se la Romagna perde il primo posto, il podio e non solo è comunque tutto suo. Al terzo e al quarto posto, infatti, si collocano Riccione, che con 2.

