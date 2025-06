Turate agguato da Far West | due uomini feriti a colpi di pistola Arrestato uno dei tre aggressori

Una scena da far west si è consumata nella tranquilla Turate, con due uomini feriti gravemente e un arresto che porta speranza di giustizia. La rapida escalation di violenza culminata in un agguato a colpi di pistola ha scosso la comunità, evidenziando ancora una volta le sfide della sicurezza locale. Per conoscere i dettagli di questa vicenda drammatica e le ultime novità sull’arresto, continuate a leggere.

Turate (Como) – Erano stati bloccati da un’auto e poi da una moto, da cui erano scesi due uomini che avevano spaccato con una spranga il parabrezza della vettura su cui il pomeriggio del 20 settembre si trovavano Indrit Lleshaj, 45 anni residente a Paderno Dugnano, e Artan Lazar, 43 anni residente a Cormano, entrambi albanesi, disoccupati e noti alle forze di polizia, colpiti al petto, al volto a alle braccia da diversi colpi di pistola. Per quell ’agguato avvenuto in via Como, per motivi di prostituzione e spartizione dei territori, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere uno dei tre uomini a cui sono arrivati le indagini per tentato omicidio, condotte dal sostituto procuratore Giuseppe Rose e dai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turate, agguato da Far West: due uomini feriti a colpi di pistola. Arrestato uno dei tre aggressori

