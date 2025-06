Tunnel Tenda primi veicoli in transito nella galleria

A partire da oggi, il tunnel di Tenda torna a collegare l’Italia e la Francia, riaprendo una via storica dopo cinque anni di chiusura. Un momento di grande gioia per i viaggiatori, che potranno di nuovo attraversare il valico di Limone Piemonte e raggiungere il mare con maggiore facilità. È l’inizio di una nuova fase di condivisione e scoperta: il viaggio riprende, e con esso anche le emozioni di un tempo.

Moto e auto in coda a mezzogiorno, precedute da una safety car a sirene spiegate: riapre al traffico il tunnel di Tenda, dopo cinque anni di interruzione totale dei collegamenti stradali tra l'Italia e la Francia sul valico di Limone Piemonte (Cuneo). Ad aprire il corteo dei veicoli è un motociclista di Alba, la prima auto ha targa francese: "L'importante è che si possa tornare al mare passando di qui" dice uno dei centauri in coda. A partire dal 18 luglio, l'orario dovrebbe diventare continuativo per tutta l'estate, dalle 6 alle 21. Per ora questo vale solo nei weekend, nei giorni feriali invece si viaggerà su tre fasce orarie, dalle 6 alle 9, dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 18 alle 21. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tunnel Tenda, primi veicoli in transito nella galleria

