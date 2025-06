Tuffi nessuna medaglia per l’Italia nella penultima giornata degli Europei giovanili

La penultima giornata degli Europei giovanili di tuffi si conclude senza medaglie per l’Italia, ma con ottimi piazzamenti che testimoniano il talento e la determinazione delle giovani promesse azzurre. Desiree Pelligra e Giorgia Tasca hanno dimostrato grande coraggio e maturità in gara, regalando emozioni al pubblico italiano. Nonostante il podio sia sfuggito, il nostro movimento continua a crescere, alimentando la speranza di successi futuri.

La penultima giornata degli Europei giovanili di tuffi si chiude senza medaglie per l’Italia, ma comunque con dei buoni piazzamenti per gli azzurri. Nella prima finale di oggi, quella dell’individuale femminile dalla piattaforma nella categoria ragazze erano due le azzurre in gara, Desiree Pelligra e Giorgia Tasca, che hanno chiuso rispettivamente al settimo e al dodicesimo posto. Doppietta per le atlete indipendenti (praticamente due russe) in questa gara con il successo di Margarita Kuvshinova (363.75) davanti alla connazionale Anastasiia Chistiakova (357.75). Medaglia di bronzo per l’ucraina Veronika Andrashchuk (351. 🔗 Leggi su Oasport.it