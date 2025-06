Tubatura rotta in centro a Ferrara | allagati viale Cavour e l’ospedale Quisisana

Una rottura di una tubazione nel cuore di Ferrara ha scatenato un drastico scenario di allagamenti in viale Cavour e nei pressi dell’Ospedale Quisisana. Interventi tempestivi di Hera si sono susseguiti fin dalla notte, con la riparazione imminente che temporaneamente interromperà il servizio. La città si prepara a superare questa emergenza, ma quali saranno i prossimi passi per ripristinare sicurezza e normalità? Restate aggiornati.

Ferrara, 28 giugno 2025 – Gravi disagi e viale Cavour allagato. Tutto questo a causa della rottura di una tubazione, Hera è intervenuta d’urgenza già da ieri notte nel centro di Ferrara con squadre e mezzi speciali. Dopo una notte di manovre e monitoraggi, è in partenza la riparazione vera e propria, per cui sarà necessaria l’interruzione temporanea del servizio. In loco anche un’autobotte all’angolo tra via Cavour e corso Isonzo per il rifornimento d’acqua potabile. Alcune utenze hanno avuto temporaneamente cali di pressione. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un albero pericolante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tubatura rotta in centro a Ferrara: allagati viale Cavour e l’ospedale Quisisana

