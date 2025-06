Tu si que vales 2025 anticipazioni e ospiti | da Simona Ventura a Ilary Blasi | Spoiler

Sei pronto a scoprire cosa riserva il futuro di Tu si que vales nel 2025? Le nuove puntate promettono emozioni, ospiti d’eccezione e battaglie tra giudici che lasceranno il pubblico senza fiato. Da Simona Ventura a Ilary Blasi, passando per l’inatteso ingresso di Paolo Bonolis, ogni episodio si trasformerà in uno spettacolo imperdibile. Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler sulle prossime avventure di questo amatissimo talent show.

