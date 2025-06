TS – Brambilla e la Juve Next Gen ancora insieme | ufficiale il rinnovo

La Juventus Next Gen e Massimo Brambilla continuano a scrivere insieme pagine di successo: il rinnovo ufficiale fino al 2027 testimonia fiducia e ambizione. Dopo aver conquistato la società bianconera con il suo lavoro, l’allenatore dimostra ancora una volta di essere la scelta giusta per portare avanti il progetto giovanile. La loro partnership promette emozioni e successi futuri, consolidando un rapporto solido che farà parlare ancora di sé nel calcio italiano.

La storia tra la Juventus Next Gen e Massimo Brambilla prosegue e si rinnova. Ufficiale il prolungamento del contratto fino al 30  giugno 2027. Un importante attestato di stima da parte della società bianconera dopo l'ottimo lavoro del tecnico nello scorso campionato. Subentrato a Paolo Montero, l'ex Foggia ha ripreso una stagione che sembrava destinata al fallimento, portando i giovani juventini ai playoff di Serie C.

