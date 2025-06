Trump una bufala i 30 miliardi a Iran per nucleare civile

In un mondo saturo di notizie ingannevoli, le parole di Donald Trump risuonano come un'eco di verità in un mare di fake news. La sua durissima replica alle voci su un presunto piano da 30 miliardi di dollari per l'Iran mette in luce quanto sia importante saper distinguere tra fatti e manipolazioni. Ma cosa c'è dietro queste accuse? Scopriamolo insieme.

"Chi tra i media fake news è quel mascalzone che dice che 'il presidente Trump vuole dare all'Iran 30 miliardi di dollari per costruire impianti nucleari civili?'. Mai sentito parlare di questa idea assurda. È solo un'altra bufala diffusa dalle Fake News per squalificarci. Questa gente è MALATA!!!". Così su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump commenta le indiscrezioni secondo cui gli Usa avrebbero preparato un piano da miliardi di dollari per lanciare un programma nucleare civile iraniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, una bufala i 30 miliardi a Iran per nucleare civile

