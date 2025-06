Trump sospende le trattative commerciali con il Canada

In un colpo di scena che scuote i rapporti internazionali, Donald Trump ha annunciato la sospensione delle trattative commerciali con il Canada, rispondendo all'introduzione di una digital tax sulle aziende tecnologiche americane. Questa decisione segna un punto critico in una giĂ intricata guerra commerciale tra i due paesi, alimentando tensioni e incerti scenari futuri. La partita si fa ancora piĂą complessa e il mondo resta in attesa di sviluppi decisivi.

Donald Trump  ha annunciato la rottura delle trattative commerciali con il Canada a seguito dell'introduzione di una digital tax  per le aziende tecnologiche americane il cui primo pagamento è previsto entro fine giugno. Il presidente su Truth  parla di "un attacco  diretto  e palese al nostro Paese Entrambi i Paesi hanno imposto dazi sui rispettivi prodotti dopo che Trump ha scatenato una guerra commerciale all'inizio di quest'anno e ha minacciato di annettere il Canada usando la "forza economica". L'imposta canadese del 3% sui servizi digitali è stata un punto di svolta nei rapporti con gli Stati Uniti fin dalla sua entrata in vigore lo scorso anno.

