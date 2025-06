Trump | Putin si è proposto di aiutarmi con l' Iran io gli ho chiesto di aiutarmi con la Russia – Il video

In un sorprendente scambio di cortesie internazionali, il presidente Trump ha rivelato un colloquio con Putin in cui si discuteva di aiuti reciproci. La conversazione, svelata durante una conferenza stampa, mette in luce le dinamiche complesse delle relazioni tra Stati Uniti, Russia e Iran. Ma cosa significa tutto questo per la stabilità globale? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata trattativa.

(Agenzia Vista) Washington, 27 giugno 2025 “Il Presidente Putin ha chiamato e mi ha detto: "Mi piacerebbe aiutarvi con l'Iran". Gli ho detto: "Fammi un favore. Mi occuperò io dell'Iran, aiutatemi con la Russia'.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

