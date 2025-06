Trump propone all' Ue dazi al 10% Mascarino | Un compromesso sostenibile

In un momento di tensioni commerciali, Donald Trump propone un dazio del 10% su tutti i prodotti europei in ingresso negli Stati Uniti, cercando un compromesso sostenibile. Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, sottolinea che l'industria italiana, con circa il 50% della produzione destinata all’export, rischia ripercussioni significative, poiché gli USA rappresentano il 10% di questa quota. La proposta potrebbe creare un punto di svolta nel panorama commerciale internazionale...

Sulla proposta di dazi al 10% su tutti i prodotti europei in entrata negli Stati Uniti da parte del presidente Donald Trump, il presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino, ha dichiarato: “L'industria italiana è fortemente orientata all'export (circa 50% della produzione industriale viene esportata, e gli Usa valgono il 10% del nostro export): questo è vero anche per il settore alimentare: gli US sono la seconda destinazione del nostro export, e valgono (nel 2024) 7,7 miliardi di fatturato, pari al 14% del totale del nostro export. Prima degli US, abbiamo solo la Germania, che vale 7,9 miliardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it