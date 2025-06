trump poco maga con i rompighiaccio finlandesi li costruiscono molto bene trattiamo per acquistarne almeno 15

Quando si parla di eccellenza artigianale e innovazione, i rompighiaccio finlandesi sono un autentico capolavoro. Costruiti con precisione e tecnologia all'avanguardia, rappresentano un investimento strategico per rafforzare la presenza nei mari gelidi. Roma, 28 giugno 2025 – Con l’intento di migliorare le capacità navali, trattiamo l’acquisto di almeno 15 di questi gioielli. La sfida è aperta: il ghiaccio potrebbe diventare il nostro alleato, nonostante le tensioni commerciali.

Roma, 28 giugno 2025 - Il ghiaccio potrebbe raffreddare il concetto di "Made in America" tanto caro a Donald Trump, che sta facendo di tutto, a suon di dazi, per incoraggiare la produzione di beni all'interno degli Stati Uniti per creare posti di lavoro e rafforzare l'economia americana. Ma su un punto il tycoon sembra andare in un'altra direzione: le navi rompighiaccio. Infatti davanti a oltre 30 mezzi (Di cui 7 a propulsione nucleare, ndr) che può schierare la Russia (Gli Usa ne hanno solo due, ndr), e con la corsa alle risorse dell'Artico sempre piĂą intensa, The Donald sta valutando di metter da parte i suoi principi e acquistare dalla Finlandia 15 rompighiaccio, ha annunciato lui stesso nei giorni scorsi all'Aja: "Stiamo trattando con loro per circa 15 diversi rompighiaccio, ma uno è giĂ disponibile".