Trump | L’Ue imparerà a non essere cattiva con gli Usa

Donald Trump lancia un chiaro avvertimento all’Unione Europea, accusandola di ostilità e tasse ingiuste contro le aziende americane. Con la sua solita franchezza, avverte che presto Bruxelles capirà a chi appartengono davvero gli Stati Uniti. Le sue parole rivelano una visione di scontro e sfida, lasciando intuire che il rapporto tra le due potenze potrebbe attraversare nuovi momenti di tensione. Resta da vedere come evolveranno le dinamiche diplomatiche in questo scenario intricante.

Trump: "L'Ue imparerà presto a non essere cattiva con gli Usa" L'Ue "imparerà presto a non essere cattiva con noi". È l'avvertimento di Donald Trump che ha accusato Bruxelles di avere "molte tasse ingiuste" contro le aziende americane. "Sono molto cattivi", ha aggiunto il presidente americano. "L'Ue è stata creata per danneggiare gli Stati Uniti".

Dazi, Trump: "L'Ue imparerà presto a non essere cattiva con gli Usa" | Stop allo Ius soli: la Corte Suprema dà ragione al presidente - Le tensioni commerciali tra Usa e Ue sembrano attenuarsi, mentre Trump si rafforza nelle sue posizioni.

Dazi, Trump avverte l’Europa: «Imparerà a non essere cattiva». Rottura con il Canada Vai su X

