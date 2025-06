Trump fa il galante con una giornalista angolana | Bella dentro e fuori video E scattano le solite polemiche

Durante un evento nello Studio Ovale, Donald Trump ha mostrato un lato sorprendente, galante e rispettoso, nei confronti della giornalista angolana Hariana Veras Victoria. Tra sorrisi e complimenti, l’interazione ha attirato l’attenzione del pubblico, scatenando le consuete polemiche sui social. Ma chi è veramente questa donna che ha saputo catturare l’ex presidente? La sua storia e il suo ruolo nel continente africano meritano di essere raccontate, perché...

Donald Trump è rimasto affascinato dalla giornalista angolana Hariana Veras Victoria, durante un incontro con la stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca. La reporter ha sottolineato che gli Usa, guidati da The Donald, hanno contribuito ampiamente all’accordo di pace firmato dal Ruanda e dalla Repubblica democratica del Congo. Poi l’inviata ha ribadito che gli sforzi fatti da Trump nel continente africano hanno avuto grande rilevanza e che il presidente del Congo, Felix Tshisekedi, potrebbe candidarlo al premio Nobel per la pace se il trattato andrĂ a buon fine. Inoltre, il capo di stato congolese sarebbe molto lieto di incontrare Trump in futuro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump fa il galante con una giornalista angolana: “Bella dentro e fuori” (video) E scattano le solite polemiche

In questa notizia si parla di: trump - giornalista - angolana - galante

Trump contro Wolff:giornalista di fake - Trump torna all'attacco contro il giornalista Michael Wolff, definendolo "di terz'ordine" e alimentando così il dibattito sul rapporto tra politica e informazione.

Trump fa il galante con una giornalista angolana: Bella dentro e fuori (video) E scattano le solite polemiche.

I complimenti inopportuni di Trump a una reporter, come nel 2017 - Donald Trump non sembra aver imparato dal suo primo mandato e si è di nuovo rivolto ad una giornalista con elogi un po' inopportuni. Scrive msn.com

Giornalista colpisce Trump in faccia con un microfono: la sua reazione - MSN - Durante un’intervista, una giornalista ha accidentalmente colpito Donald Trump in faccia con un microfono. Come scrive msn.com