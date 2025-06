Trump fa fare la pace pure a Ruanda e Congo E strappa l' ok sui minerali

Oggi la violenza e la distruzione giungono al termine e l'intera regione inizia un nuovo capitolo di speranza e prosperità. Donald Trump ha celebrato l'accordo di pace tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo, segnando un passo cruciale verso stabilità e sviluppo sostenibile. Queste intese non solo pongono fine ai conflitti sanguinosi, ma aprono anche le porte a nuove opportunità economiche per tutti. Il futuro sembra più luminoso: è il momento di credere nel potere della diplomazia e della collaborazione.

Il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo hanno firmato a Washington un accordo di pace per porre fine ai combattimenti che hanno causato migliaia di vittime. I due Paesi che si sono impegnati a ritirare il sostegno alla guerriglia e Donald Trump ha annunciato che l'accordo permette agli Stati Uniti di assicurarsi le ricchezze minerarie della regione. "Oggi la violenza e la distruzione giungono al termine e l'intera regione inizia un nuovo capitolo di speranza e opportunità", ha detto il presidente americano accogliendo i ministri degli Esteri dei due Paesi alla Casa Bianca. "E' una giornata meravigliosa", ha poi aggiunto.

